Şişli'de şüpheli ölüm: Hastaneden taburcu edilen kadın pencereden düştü

İstanbul'un Şişli ilçesinde meydana gelen olayda, annesiyle birlikte yaşayan 43 yaşındaki Ayşe Bilge Ergeneman, oturduğu binanın 3'üncü katındaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Olayın nedenine ilişkin polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

HASTANEDEN TABURCU OLDUKTAN SONRA EVİNE DÖNMÜŞ

Olay, dün saat 18.10 sıralarında Fulya Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Ayşe Bilge Ergeneman, uyku problemi nedeniyle bir gün önce Şişli'deki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Sabah saatlerinde taburcu edilen Ergeneman, annesiyle yaşadığı eve döndü.

3'ÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜ

Akşam saatlerinde Ergeneman, henüz bilinmeyen nedenle binanın 3'üncü katındaki dairenin arka penceresinden düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ergeneman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri evde ve olay yerinde çalışma yaptı.

İncelemelerin ardından Ergeneman'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis, olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için soruşturma başlattı.