Şişli'de binanın 11. katından düşen çocuk hayatını kaybetti
İstanbul Şişli'de 11. kattaki evinin penceresinden düşen 14 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.
Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde bir binanın 11. katındaki dairenin penceresinden bir kişinin düştüğünün bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yüksekten düşen 14 yaşındaki H.B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
H.B. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis, H.B'nin ölümüyle ilgili inceleme başlattı.
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