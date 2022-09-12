Şişli'de binanın 'merdiven korkuluklarına' asılı kadın cesedi bulundu

12 Eylül 2022 Pazartesi, 16:31

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Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokak üzerindeki 5 katlı iş merkezinin 3. katında, 12 Eylül Pazartesi saat 13.00 sıralarında; merdiven korkuluklarına asılı bir kadının olduğunu görenler polise haber verdi. Polis ekipleri olay yerine ambulans çağırdı.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Sağlık ekibi, yaptığı incelemede korkuluklarda asılı olarak duran kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından üzerinden kimlik çıkmayan 30 yaşlarındaki kadının cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.