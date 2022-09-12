Şişli'de binanın 'merdiven korkuluklarına' asılı kadın cesedi bulundu
İstanbul Şişli'de 5 katlı binanın üçüncü katında bir kadın merdiven korkuluklarına asılı şekilde ölü olarak bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokak üzerindeki 5 katlı iş merkezinin 3. katında, 12 Eylül Pazartesi saat 13.00 sıralarında; merdiven korkuluklarına asılı bir kadının olduğunu görenler polise haber verdi. Polis ekipleri olay yerine ambulans çağırdı.
ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI
Sağlık ekibi, yaptığı incelemede korkuluklarda asılı olarak duran kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından üzerinden kimlik çıkmayan 30 yaşlarındaki kadının cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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