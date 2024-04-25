Şişli'de bulunan bir yolda çöküntü yaşandı

Şişli'de bulunan bir yolda çöküntü yaşandı. Bir otomobil ve minibüs yolun içine düştü.

DHA
Yayınlanma: 25.04.2024 - 17:17
Şişli'de bulunan bir yolda çöküntü yaşandı
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İstanbul Şişli'de bulunan Yeşilçimen Sokağı'nda yolda çökme meydana geldi.

Park edilmiş bir otomobil ve minibüs çöken yolun içine düştü.

Ekipler, araçları kurtarmak için çalışma başlatırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.


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