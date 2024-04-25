Şişli'de bulunan bir yolda çöküntü yaşandı
Şişli'de bulunan bir yolda çöküntü yaşandı. Bir otomobil ve minibüs yolun içine düştü.
İstanbul Şişli'de bulunan Yeşilçimen Sokağı'nda yolda çökme meydana geldi.
Park edilmiş bir otomobil ve minibüs çöken yolun içine düştü.
Ekipler, araçları kurtarmak için çalışma başlatırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.
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