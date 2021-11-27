Şişli'de metruk bina yandı; otelde kalanlar sokağa döküldü
Şişli’de iki katlı metruk binada çıkan yangın nedeniyle yan tarafta bulunan otelde kalanlar sokağa döküldü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Şişli Kuzukulağı Sokak’ta bulunan iki katlı metruk binada saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi.
Alevler kısa sürede tüm çatıyı sarınca metruk binada kalan yabancı uyruklu kişiler, kendilerini dışarı attı. Yoğun duman yan taraftaki otele de dolunca bazı müşteriler dışarı çıkarak itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesini izledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Video Haberler
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
- Soylu, CHP'li Mahir Başarır'a neler söyledi?
- İnterseks olmak: ''İnsanlar şüpheyle bakıyor''
- Kriz her yerde: Fırıncılar da isyanda!
- BAE'nin istediği dev Türk şirketi
- Karabat'tan 'yağlara zam' videosu
- Kasapoğlu'na rant tepkisi
- Damadın bu sözleri akıllara geldi
En Çok Okunan Haberler
- Bakanlıktan Müslüme'nin ölümüne ilişkin açıklama
- Hasan Yağal'dan skandal savunma!
- Trabzon'da 'Geçinemiyoruz' eylemi
- 'Cumhur'u harekete geçirecek sonuç
- Ankara'da ekmeğe büyük zam
- Gökhan Özoğuz'dan 'Müslüme' isyanı
- Reuters'tan çarpıcı Türkiye analizi
- Ekmek fiyatı tavsiyesi veren Sayan baltayı taşa vurdu!
- Erdoğan'dan yeni 'faiz' açıklaması
- Dünya Sağlık Örgütü'nden 'süper varyant' açıklaması