Şişli'de otel yangını
Şişli’de 5 katlı bir otelin bodrum katında bulunan elektrik panosunda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan Grand Aras Otel’de 5 katlı otelin bodrum katındaki elektrik panosunda yangın çıktı. Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.
Yangın ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
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