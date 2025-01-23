Şişli'de otel yangını

Şişli’de 5 katlı bir otelin bodrum katında bulunan elektrik panosunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Şişli'de otel yangını
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 23.01.2025 - 14:09

Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan Grand Aras Otel’de 5 katlı otelin bodrum katındaki elektrik panosunda yangın çıktı. Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine  itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yangın ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler