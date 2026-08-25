Sistem aile hekimini ‘istatistik memuru’na dönüştürdü: Hekimler teknik sorunla değil hastasıyla ilgilenmek istiyor

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının ciddi sistemsel sorunlarla karşı karşı kaldığını belirterek; tavan yapan teknik aksaklıkların, SİNA (Sağlıkta İstatistik ve Nedensel Analizler) veri güncelleme sorunlarının ve e-Rapor ile e-imza kilitlenmelerinin sağlık çalışanlarını tükenme noktasına getirdiğini vurguladı. Konuya ilişkin açıklama yapan federasyon, eylül ayında çıkması beklenen yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği için “Bir gece ansızın önümüze konulan düzenlemeler istemiyoruz” uyarısında bulundu. Federasyon kendilerinin ve ilgili demokratik kitle örgütlerinin taslak aşamasından itibaren sürece dahil edilmesini ve Danıştay’ca iptal edilen maddelerin yeniden ısıtılıp sunulmaması gerektiğini ifade etti

‘KÖR KUYUDA İĞNE ARIYORUZ’

Amaçlarının çatışmak değil çözüm üretmek olduğunu vurgulayan AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Taner Balbay aile hekimliğini sisteminin yamalı bohçaya döndüğünü savundu. Cumhuriyet’e konuşan Balbay, “Biz hastalara daha çok zaman ayırmamız gereken durumda teknik aksaklıklarla uğraşıyoruz. Aile hekimliği sistemini istatistik hekimliği sistemine getirdiler” tepkisinde bulundu. Sistemin aile hekimlerini ‘istatistik memuru’na dönüştürdüğünü söyleyen Balbay, “Her ay belli hedefler konuluyor. Aile hekimleri hedefi tutturabilmek için kör kuyuda iğne arıyor” diye konuştu.

‘HEKİMLER TEKNİK PROBLEMLERLE UĞRAŞIYOR’

Balbay, “Hastaların en yoğun olduğu zamanda sistem çalışmıyor sürücü raporu vb. raporları veremiyoruz. Her pazartesi hemen hemen bütün aile hekimlerinin teknik problemlerle uğraştığını görüyoruz Hastalar kapıda birikiyor. Aile hekimi ile hasta karşı karşıya kalıyor. Bu da şiddeti artırıyor. Aile hekimleri enerjisini hastasına değil; bürokrasiye, veri girişine ve teknik problemlere harcamak zorunda kalıyor. Biz bürokratların değil, sahanın gerçeklerine uygun, koruyucu sağlık hizmetlerini öne çıkaran bir sistem istiyoruz” diyerek Sağlık Bakanlığı’na ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na “Gelin yeni yönetmeliği birlikte hazırlayalım” çağrısında bulundu.