Sistem revizyonunda MHP freni: ‘MHP lideri Bahçeli mevcut modeli korumaktan yana’

İktidar cephesinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yönelik revizyon seçenekleri tartışılırken, Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’nin mevcut sistemin korunmasından yana olduğu belirtiliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin parlamenter sisteme dönüşe karşı çıktığı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni geçici veya değiştirilmesi gereken bir model olarak görmediği ifade ediliyor.

Saray’da yürütüldüğü öne sürülen çalışmalarda yetki devri, bakanların milletvekilleri arasından atanması, müsteşarlık makamının yeniden oluşturulması ve Meclis’in denetim yetkisinin artırılması gibi başlıkların değerlendirildiği belirtilmişti. Saray ve AKP yönetiminde hem Erdoğan’ın yeniden adaylığını sağlayacak yöntemlerin hem de seçilmesini kolaylaştırabilecek sistem seçeneklerinin ele alındığı ileri sürülüyor.

BAHÇELİ SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİYOR

MHP cephesinde ise tartışmaya farklı yaklaşılıyor. Bahçeli’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yönetimde istikrar sağladığını, koalisyon dönemlerini sona erdirdiğini ve yürütmeyi güçlendirdiğini düşündüğü aktarılıyor. Bahçeli’nin muhalefetin “güçlendirilmiş parlamenter sistem” önerisini de eski sisteme dönüş arayışı olarak değerlendirdiği biliniyor.

MHP kaynaklarından edinilen değerlendirmelere göre Bahçeli’nin gündeminde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden vazgeçilmesi veya sistemin temel yapısının değiştirilmesi bulunmuyor. Bahçeli, sistemin korunmasını, kurumsallaştırılmasını ve mevcut modele uygun yasal düzenlemelerle güçlendirilmesini istiyor.

SEÇİM VE SİYASİ PARTİLER YASASINI İŞARET ETTİ

Bahçeli’nin “sistemde düzenleme” talebinin odağında ise Siyasi Partiler Kanunu ile seçim mevzuatı bulunuyor. Bahçeli son açıklamasında, “Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun, siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir” ifadelerini kullanmıştı.

Bu çıkışın parlamenter sisteme dönüş sinyali olmadığına dikkat çekiliyor.

Bahçeli’nin yaklaşımının, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin temelini değiştirmek yerine seçim ve siyasi partiler mevzuatını mevcut modele uyarlamak olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda iktidarın önündeki sistem revizyonu dosyasında MHP’nin tutumu belirleyici olacak.