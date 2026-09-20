Sivas’ta 30 yapılı yeni medrese kuran Arifan Vakfı’nın Medine’de de medresesi ortaya çıktı: Türkiye’den Arabistan’a uzanan medrese ağı

TBMM’nin 3 Mart 1924’te kabul ettiği Öğretim Birliği Yasası’nca (Tevhidi Tedrisat Kanunu) kapatılan medreseler, vakıf yapılanması altında AKP döneminde yeniden faaliyete geçti. Bu vakıf kılıfı altındaki medreselerin başında ise Sivas merkezli, sözde hoca Ömer Faruk Müderrisoğlu’nun yönettiği “Arifan Vakfı” geliyor.

İKTİDARIN DESTEĞİYLE YENİ MEDRESESİNİN TEMELLERİNİ ATTI

Vakıf yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan’ın desteğiyle 30 yapılı “Siyerinebi Külliyesi” adlı medresesinin temellerini 30 Haziran’da iktidar yetkililerinin katılımıyla attı. Törene; Bilal Erdoğan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, AKP TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AKP MKYK Üyesi Mahir Ünal, AKP Sivas milletvekilleri Rukiye Toy, Hakan Aksu ile eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz katıldı. Ayrıca Vali Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Büyük Birlik Partili (BBP) Adem Uzun ile Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin’ül Karadaği ve birçok ülkeden gerici hoca da tören de yer aldı.

PARALEL EĞİTİM FAKÜLTESİ

Vakıf, tarikat ve cemaat ekseni yerine valilik, müftülük, il milli eğitim müdürlüğü gibi resmi kurumlarla protokol ve işbirliği gerçekleştiren bir sivil toplum kuruluşu gibi hareket ediyor. Bu kapsamda vakıf; ilahiyat fakültesi öğrencileri, imam-hatip öğrencileri ile 18 yaş altındaki çocuklara yönelik; “Siyerinebi İslami İlimler Merkezi”, “Siyerinebi Eğitim Merkezi”, “Siyerinebi Hanımlar Eğitim Merkezi” ve “Bir Gençlik Merkezi” olarak dört farklı eğitim izlencesi sunuyor.

ARABİSTAN’DA DA MEDRESESİ BULUNUYOR

Türkiye’deki bu gerici paralel eğitim yapılanmasının yanı sıra vakfın Suudi Arabistan’ın Medine kentinde de medresesi olduğu ortaya çıktı. “Medineimünevvere Siyerinebi Müşahade ve Eğitim Merkezi” adıyla faaliyet yürüten bu medresede sahada eğitim gösteriliyor. Buradaki öğrencilere Yemenli Dr. Ahmed Şerifi gibi Arap hocalar ders gösterirken; İslamlık dininin Bedir, Uhud, Hendek; Kubâ, Kıbleteyn gibi tarihi yerleri ve eserleri yerinde incellettiriliyor. Ayrıca İslamlık elçisinin de yaşamı, klasik eserlerinden yerinde gösterilerek anlatılır. Dersler Medine ve Mekke’de işleniyor.