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Sivas'ta ayı saldırısı: Yaralanan çoban hastaneye kaldırıldı

Sivas'ta ayı saldırısı: Yaralanan çoban hastaneye kaldırıldı

18.09.2026 10:46:00
Güncellenme:
DHA İHA
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Sivas'ta ayı saldırısı: Yaralanan çoban hastaneye kaldırıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde yaylada hayvan otlatan çoban Abdullah Dindar (45), ayı saldırısı sonucu yaralandı.
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Olay, Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Korkut köyü Sırımlı Yaylası'nda yaşandı. Yaylada hayvan otlatan Abdullah Dindar'ın karşısına bir ayı çıktı.

Ayının saldırısına uğrayan Dindar, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırı sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Dindar'ın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Dindar, daha sonra gelen ambulans helikopterle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı. 

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