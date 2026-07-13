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Sivas'ta feci kaza! Karşı şeride geçip, takla attı: 1'i ağır 3 yaralı

Sivas'ta feci kaza! Karşı şeride geçip, takla attı: 1'i ağır 3 yaralı

13.07.2026 00:30:00
Güncellenme:
DHA
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Sivas'ta feci kaza! Karşı şeride geçip, takla attı: 1'i ağır 3 yaralı

Sivas'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin karşı şeride geçip, takla atması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Kaza, saat 22.30 sıralarında Sivas- Ankara kara yolu Adliye Kavşağı yakınında meydana geldi.

E.Y.'nin (19) kontrolünü yitirdiği 34 Z 1833 plakalı otomobil, karşı şeride geçip, takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanında yolcu konumunda bulunan B.K. (17) ve E.P. (18), ambulanslarla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan sürücü E.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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