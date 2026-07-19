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Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

19.07.2026 07:43:00
Güncellenme:
DHA
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Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
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Kaza, saat 23.30 sıralarında Çayboyu Mahallesi Çayboyu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halindeki K.Y. (21) idaresindeki otomobil ile S.T. (27) idaresindeki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler ile birlikte başka bir otomobilde yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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