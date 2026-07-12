Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Sivas-Malatya kara yolu Yeşildere köyü mevkisinde saat 08.00 sıralarında Uğur Akyar’ın (46) kontrolünü kaybettiği 06 BIM 439 plakalı otomobil, şarampole devrildi.

Kazada Derya Kaya Akyar (31) hayatını kaybetti, sürücü ile Demet (24) ve Taha Akyar (16) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralılar, ambulansla Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.