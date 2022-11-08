Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

08 Kasım 2022 Salı, 11:53

Sivas'ın İmranlı ilçesinde geceden itibaren etkili olan soğuk ve yağmurlu hava, yerini özellikle İmranlı'da kar yağışına bıraktı.

İlçede Kızıldağ eteklerindeki 2 bin 190 rakımlı ve 46 haneli Kasaplar köyü, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.