Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Sivas'ın İmranlı ilçesinde kar yağışı etkili olurken, yüksek kesimler kısa sürede beyaza büründü.

DHA
08 Kasım 2022 Salı, 11:53
Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
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Sivas'ın İmranlı ilçesinde geceden itibaren etkili olan soğuk ve yağmurlu hava, yerini özellikle İmranlı'da kar yağışına bıraktı.

İlçede Kızıldağ eteklerindeki 2 bin 190 rakımlı ve 46 haneli Kasaplar köyü, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.


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