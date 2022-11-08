Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Sivas'ın İmranlı ilçesinde kar yağışı etkili olurken, yüksek kesimler kısa sürede beyaza büründü.
Sivas'ın İmranlı ilçesinde geceden itibaren etkili olan soğuk ve yağmurlu hava, yerini özellikle İmranlı'da kar yağışına bıraktı.
İlçede Kızıldağ eteklerindeki 2 bin 190 rakımlı ve 46 haneli Kasaplar köyü, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.
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