Sivas'ta 2 gün önce kaybolan engelli yurttaş ölü bulundu
Suşehri ilçesinde 2 gün önce kaybolan 48 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli Y.T. adlı yurttaşın cansız bedenine ulaşıldı.
Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Yalnızbağlar Mahallesi'ndeki evinden ayrılan zihinsel ve bedensel engeli 48 yaşındaki Y.T'den haber alamayan yakınları, durumu emniyet ekiplerine bildirdi.
Yakınlarının da katıldığı arama çalışmalarında Y.T, evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta kayalık alanda ölü bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Y.T'nin cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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