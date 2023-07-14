Sivas'ta 2 gün önce kaybolan engelli yurttaş ölü bulundu

Suşehri ilçesinde 2 gün önce kaybolan 48 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli Y.T. adlı yurttaşın cansız bedenine ulaşıldı.

AA
Yayınlanma: 14.07.2023 - 14:09
Sivas'ta 2 gün önce kaybolan engelli yurttaş ölü bulundu
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Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Yalnızbağlar Mahallesi'ndeki evinden ayrılan zihinsel ve bedensel engeli 48 yaşındaki Y.T'den haber alamayan yakınları, durumu emniyet ekiplerine bildirdi.

Yakınlarının da katıldığı arama çalışmalarında Y.T, evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta kayalık alanda ölü bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Y.T'nin cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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