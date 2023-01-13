Sivas'ta bir garip olay: Nehirde otomobil bulundu, sahibinin attığı mesaj kafa karıştırdı
Sivas'ta, Kızılırmak Nehri'nde suya gömülü bulunan ve kazayla suya düştüğü sanılan otomobilde kimsenin olmadığı belirlendi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen araç sahibi E.A.'nın (25) ise yakınlarına 'Araba gölde' mesajını gönderdiği tespit edildi.
Karşıyaka Mahallesi'nde Kızılırmak köprüsü yakınlarında, saat 15.30 sıralarında; Kızılırmak Nehri yatağında, bir kısmı suya batmış haldeki otomobili görenler, polise ihbarda bulundu.
Bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazayla suya düştüğü sanılan araçta kimsenin olmadığını belirledi.
'ARABA GÖLDE, KİM GELİYORSA GELSİN ALSIN'
Polis, 06 CBE 849 plakalı otomobilin E.A.'ya ait olduğunu tespit etti. Olay yerinde bulunamayan E.A.'nın, yakınlarına 'Araba gölde, kim geliyorsa gelsin alsın' mesajını gönderdiği ortaya çıktı.
Psikolojik sorunları olduğu belirtilen E.A.'nın, aracı kendisinin suya itmiş olabileceği ihtimali değerlendirilirken, soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir sigara grubundan indirim
- 'Seni yargılamayan şerefsizdir'
- Olaylı derbide yaralanan Göztepe taraftarı, taburcu oldu
- 'Kafan hava alsın' şikayeti!
- 'Anıtkabir yakılacak, Fethullah Gülen gelecek'
- Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
- Askerlikte yeni dönem başlıyor
- RTÜK’ten Acun’a kıyak
- Sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
- 'Maketi' asılmıştı: Erdoğan'dan suç duyurusu