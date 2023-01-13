Sivas'ta bir garip olay: Nehirde otomobil bulundu, sahibinin attığı mesaj kafa karıştırdı

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 17:35

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 17:36

Karşıyaka Mahallesi'nde Kızılırmak köprüsü yakınlarında, saat 15.30 sıralarında; Kızılırmak Nehri yatağında, bir kısmı suya batmış haldeki otomobili görenler, polise ihbarda bulundu.

Bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazayla suya düştüğü sanılan araçta kimsenin olmadığını belirledi.

'ARABA GÖLDE, KİM GELİYORSA GELSİN ALSIN'

Polis, 06 CBE 849 plakalı otomobilin E.A.'ya ait olduğunu tespit etti. Olay yerinde bulunamayan E.A.'nın, yakınlarına 'Araba gölde, kim geliyorsa gelsin alsın' mesajını gönderdiği ortaya çıktı.

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen E.A.'nın, aracı kendisinin suya itmiş olabileceği ihtimali değerlendirilirken, soruşturma başlatıldı.