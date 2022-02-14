Sivas’ta biri donmuş, biri parçalanmış iki cansız beden bulundu
Sivas’ın İmranlı ilçesi Eskikapımahmut köyünde bir evde yaşlı adamın parçalanmış cansız bedeni bulunurken, oğlunun cansız bedeni de evin bahçesinde donarak ölmüş halde bulundu. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.
Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Eskikapımahmut köyü sakinlerinden bir yurttaş, kışın sadece Ö.K. (44) ve babası M.K’nin (74) yaşadığı köye gitti.
Ö.K.’nin evin bahçesinde hareketsiz yattığını gören şahıs, jandarma ekiplerine haber verdi. Köye gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ö.K’nin soğuktan donarak öldüğü anlaşıldı.
ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Evde yapılan incelemede ise parçalanmış bir erkek cesedi bulundu.
Cesedin Ö.K. ile birlikte yaşayan babası M.K’ye ait olduğu düşünülürken, baba ve oğlunun günler önce öldüğünün tahmin edildiği belirtildi.
Ö.K’nin akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürüldü.
Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.
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