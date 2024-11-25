Sivas'ta hareketli akşam: Mahsur kalan işçiler 10 saat sonra kurtarıldı

Sivas’ta yoğun kar yağışı nedeniyle yolda yaklaşık 10 saat mahsur kalan işçiler ekipler tarafından kurtarıldı.

Sivas'ta hareketli akşam: Mahsur kalan işçiler 10 saat sonra kurtarıldı
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İHA
Yayınlanma: 25.11.2024 - 10:02

Dün sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı ile birlikte yolların birçoğu trafiğe kapandı.

Gürün ilçesinden Tokat’a gitmek için yola çıkan 4 işçi ise kar ve tipi nedeniyle Karaören köyü yol ayrımında kara saplanarak mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine karayolları ekipleri harekete geçti.

İş makinası yardımıyla yaklaşık 10 saat sonra kurtarılan işçiler yoluna devam etti.


Etiketler: #sivas

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