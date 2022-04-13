Sivas'ta iki ayrı trafik kazası: 9 yaralı
Kar yağışı ve buzlanma, Sivas'ta iki ayrı trafik kazasına neden oldu. Gültepe Mahallesi Toptancılar Sitesi Kavşağı ve Mevlana Mahallesi Yavuz Sultan Selim Kavşağı'nda meydana gelen kazalarda toplam 9 kişi yaralandı. Kazalarla ilgili çalışma başlatıldığı duyuruldu.
Sivas'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
İlk kaza saat 23.30 sıralarında Mevlana Mahallesi Yavuz Sultan Selim Kavşağı'nda meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda G.H. yönetimindeki 60 TR 424 plakalı otomobil ile R.E yönetimindeki 58 ACY 824 plakalı işçileri taşıyan servis minibüsü çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.
Diğer kaza ise Gültepe Mahallesi Toptancılar Sitesi Kavşağı'nda yaşandı.
Erzincan'dan Ankara istikametine giden C.U. yönetimindeki 58 ABH 824 plakalı otomobil ile buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda 4 Eylül Sanayi Sitesi'nden çıkan A.E. yönetimindeki 58 ADE 023 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araç sürücüleri yaralandı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Her iki kazada yaralanan 9 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazalarla ilgili çalışma başlatıldı.
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