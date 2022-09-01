Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Yaralıların nakilleri Kangal Devlet Hastanesi'ne yapıldı.
Sivas-Malatya karayolunda meydana gelen kazada 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 EBE 72 plakalı kamyon ile 44 J 4257 plakalı minibüs, Sivas-Malatya karayolu Yeşildere köyü mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 10 kişi ağır yaralandı.
Kangal Kaymakamı Fatih Sungur, kaza yerine gelerek bilgi aldı.
Sungur, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa'daki bir düğünden Malatya'ya dönenlerin bulunduğu minibüs ile Malatya'dan Amasya'ya yük taşıyan kamyonun çarpıştığını bildirdi.
Kazada 7 kişinin öldüğünü, yaralanan 10 kişinin ise Kangal Devlet Hastanesi'ne nakillerinin gerçekleştirildiğini dile getiren Sungur, yaralılara acil şifalar diledi.
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