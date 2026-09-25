Siyasal-askeri casusluk soruşturması: 22 gözaltı kararı, 2 şirkete kayyım! 3 eski MASAK başkanı ifade verecek...

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Gürlek, soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nda (MASAK) kullanılan Entegre Mali İstihbarat Sistemi'ne (EMİS) yönelik yetkisiz işlemler ve sistem kayıtlarının güvenliğine ilişkin bulgulara ulaşıldığını belirtti.

Bakan Gürlek'in açıklamasına göre, 2012-2018 yılları arasında MASAK'ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin tespitler yapıldı.

"FETÖ" AYRINTISI

Soruşturma kapsamında EMİS yazılımının 2012'den itibaren AGMLAB A.Ş. tarafından geliştirildiği, şirket ile MRD A.Ş. ve 667 sayılı KHK ile kapatılan Barış Ata A.Ş. arasında ortaklık ve yönetim ilişkileri bulunduğu öne sürüldü.

Açıklamada, söz konusu şirketlerin bazı ortaklarının FETÖ/PDY'nin askeri ve bilişim yapılanmalarında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiğine ilişkin bulgular elde edildiği belirtildi.

PEP SİSTEMİ DEVRE DIŞI BIRAKILDI

EMİS üzerinde yapılan teknik incelemelerde, Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler Listesi'ne (PEP) ilişkin koruma sisteminin devre dışı bırakıldığı ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ile bazı bakanlara ilişkin sorgulamaların gerçekleştirildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Sistemdeki bazı kayıtların bütünlüğüne ilişkin şüpheli durumlar bulunduğu ve bazı veri alanlarının sonradan silinmiş olabileceğine yönelik teknik bulgulara ulaşıldığı belirtildi.

Ayrıca yönetici yetkisine sahip kullanıcıların işlemlerinin geriye dönük denetlenmesini sağlayacak işlem kayıtlarının tutulmadığının tespit edildiği kaydedildi.

22 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Gürlek, soruşturma kapsamında İstanbul merkezli ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonda, olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerden 5'i yakalanarak gözaltına alınırken, yurt dışında olduğu belirlenen 16 şüpheli hakkında "siyasal veya askeri casusluk" suçundan yakalama kararı çıkarıldı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

İKİ ŞİRKETE EL KONULDU

Soruşturma kapsamında AGMLAB A.Ş. ve MRD A.Ş.'ye mahkeme kararıyla el konulduğu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyım olarak atandığı bildirildi.

İlgili dönemlerde MASAK Başkanlığı görevinde bulunan üç eski başkanın da adli makamlarca ifadelerine başvurulacağı açıklandı.

Gürlek, soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürüldüğünü belirterek, incelemelerin devam ettiğini kaydetti.

DİKKAT ÇEKEN ERDOĞAN AYRINTISI: BİLGİLERİ SORGULANMIŞ

Gürlek, MASAK'ın Entegre Mali İstihbarat Sistemi'ne yönelik "siyasal ve askeri casusluk" soruşturmasında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamaların gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini de açıkladı.

Akın Gürlek'in paylaşımı şöyle:

"DEVLETİMİZİN MALİ İSTİHBARAT AĞINA YÖNELİK CASUSLUK FAALİYETİ YÜRÜTENLER HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEKTİR!

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; FETÖ başta olmak üzere devletimizin kurumlarına sızmaya, kamu kaynaklarını ve kritik bilgi sistemlerini örgütsel amaçlarla kullanmaya teşebbüs eden yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen “Siyasal veya Askerî Casusluk” soruşturmasında; Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında (MASAK) kullanılan Entegre Mali İstihbarat Sistemi’ne (EMİS) yönelik yetkisiz işlemler ve sistem kayıtlarının güvenliğine ilişkin önemli bulgulara ulaşılmıştır.

Soruşturmada, 2012-2018 yılları arasında MASAK’ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin tespitlere ulaşılmıştır.

Yapılan incelemelerde; EMİS yazılımının 2012 yılından itibaren AGMLAB A.Ş. tarafından geliştirildiği, bu şirket ile MRD A.Ş. ve 667 sayılı KHK ile kapatılan Barış Ata A.Ş. arasında ortaklık ve yönetim ilişkileri bulunduğu, şirketlerin bazı ortaklarının FETÖ/PDY’nin askerî ve bilişim mahrem yapılanmalarında üst düzey sorumluluk üstlendiklerine ilişkin bulgular elde edilmiştir.

Bu kişiler arasında örgütün Deniz Kuvvetleri, bilişim, savunma sanayii ve Jandarma mahrem yapılanmalarında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen isimlerin bulunduğu; bunların önemli bir bölümünün 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde veya hemen sonrasında yurt dışına çıktığı belirlenmiştir.

EMİS üzerinde yapılan teknik incelemelerde ise Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler Listesi’ne (PEP) ilişkin koruma sisteminin devre dışı bırakıldığı ve ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ile bazı bakanlara ilişkin sorgulamaların gerçekleştirildiği belirlenmiştir.

Sistemdeki bazı kayıtların bütünlüğüne ilişkin şüpheli durumlar ile bazı veri alanlarının sonradan silinmiş olabileceğine yönelik teknik bulgulara ulaşılmıştır; yönetici yetkisine sahip (admin) kullanıcıların işlemlerinin geriye dönük denetlenmesini sağlayacak log (işlem) kayıtlarının ise tutulmadığı tespit edilmiştir.

Tüm bu bulgular; FETÖ/PDY’nin yalnızca devlet kurumlarına personel üzerinden sızmadığını, devletimizin en kritik mali istihbarat sistemlerinin bilişim altyapısı üzerinde de yapılanarak vatandaşlarımızın kritik mali verilerine erişim imkânı elde etmiş olabileceğine ilişkin son derece ciddi bir tabloyu ortaya koymaktadır.

Soruşturma kapsamında bugün İstanbul merkezli ve Ankara’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; aralarında olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlamıştır. Şüphelilerden 5’i yakalanarak gözaltına alınmış, yurt dışında olduğu belirlenen 16’sı hakkında siyasi ve askeri casusluk suçundan yakalama kararı çıkartılmış, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.

Soruşturma kapsamında AGMLAB A.Ş. ve MRD A.Ş.’ye mahkeme kararıyla el konulmuş ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanmıştır. İlgili dönemlerde MASAK Başkanlığı görevinde bulunan üç eski başkanın da adli makamlarca ifadelerine başvurulacaktır.

Bu son derece önemli soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve operasyonu başarıyla gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum.

Devletimizin kurumlarına sızan, kritik bilgi sistemlerimizi örgütsel amaçlarla kullanmaya çalışan ve millî güvenliğimizi hedef alan FETÖ/PDY yapılanmasına hukuk önünde hesap sormaya devam edeceğiz."

DEVLETİMİZİN MALİ İSTİHBARAT AĞINA YÖNELİK CASUSLUK FAALİYETİ YÜRÜTENLER HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEKTİR!



Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde; FETÖ başta olmak üzere devletimizin kurumlarına sızmaya, kamu kaynaklarını ve kritik bilgi sistemlerini örgütsel amaçlarla… — Akın Gürlek (@abakingurlek) September 25, 2026

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Soruşturmaya dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da açıklama geldi.

Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca “Siyasal veya Askerî Casusluk” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında (MASAK) kullanılan Entegre Mali İstihbarat Sistemi’ne (EMİS) yönelik yetkisiz işlemler ile sistem kayıtlarının güvenliğine ilişkin incelemeler yürütülmektedir.

Soruşturma kapsamında; 2012-2018 yılları arasında MASAK’ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin bulgulara ulaşılmıştır.

Yapılan incelemelerde; EMİS yazılımının 2012 yılından itibaren AGMLAB A.Ş. tarafından geliştirildiği, bu şirket ile MRD A.Ş. ve 667 sayılı KHK kapsamında kapatılan Barış Ata A.Ş. arasında ortaklık ve yönetim ilişkileri bulunduğu belirlenmiştir. Söz konusu şirketlerin bazı ortaklarının FETÖ/PDY’nin askerî, bilişim, savunma sanayii ve Jandarma mahrem yapılanmalarında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiklerine ilişkin tespitlere ulaşılmıştır. Bu kişilerin önemli bir bölümünün 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde veya sonrasında yurt dışına çıktıkları belirlenmiştir.

EMİS üzerinde yapılan teknik incelemelerde; Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler Listesi’ne (PEP) ilişkin sistemin devre dışı bırakılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamaların gerçekleştirildiği, bazı sistem kayıtları ve veri alanlarında ise sonradan müdahale edilmiş olabileceğine ilişkin bulgular bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yönetici yetkisine sahip kullanıcıların işlemlerinin geriye dönük denetlenmesini sağlayacak log kayıtlarının tutulmadığı belirlenmiştir.

Toplam 22 şüphelinin bulunduğu soruşturma kapsamında, bugün İstanbul merkezli ve Ankara’da 11 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Aralarında olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 5 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenmiş, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Soruşturma kapsamında daha önce AGMLAB A.Ş. ve MRD A.Ş.’ye mahkeme kararıyla el konulmuş ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanmıştır.

Ayrıca ilgili dönemlerde MASAK Başkanlığı görevinde bulunan üç eski başkanın ifadelerine adli makamlarca başvurulacaktır.

Soruşturma, tüm yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."