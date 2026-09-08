Siyasetçi ve hukukçu Ahmet Güryüz Ketenci son yolculuğuna uğurlandı

Eski CHP İstanbul milletvekili avukat Ahmet Güryüz Ketenci, 88 yaşında yaşamını yitirdi. Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayarak mezun olan Ketenci, öğrencilik yıllarında 28 Nisan 1960 eylemleri dahil dönemin aktif gençlik hareketleri içerisinde yer aldı.
Ketenci, 1 Eylül’de yaşamını yitiren gazetemiz yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Şükran Soner’in de eski eşiydi. Ketenci’nin cenazesi, dün öğle namazasının ardından İstanbul Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından İstanbul Esenyurt’taki Gül Vadi Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Cenazeye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Sol Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Alper Taş, Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, Yayın Kurulu üyesi ve gazetemiz yazarı Miyase İlknur, eski Türkiye Büyük Milllet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmet Yılmaz, Eski Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Eski Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç, Eski Çatalca Belediye Başkanı Fırat Aykut, CHP 24. Dönem Milletveili Hurşit Güneş, Eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın, Esenyurt’un kurucu Belediye Başkanı Gürbüz Çapan, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, CHP 27. Dönem İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, 24. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, Demokratik Sol Parti (DSP) 21. Dönem İstanbul Milletvekilli Ahmet Güzel ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi katıldı.
SEVENLERİNDEN VEDA
Törene, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Numan Kurtulmuş, Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Türk Eğitim Derneği temsilcileri, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) temsilcileri, Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) temsilcileri, TEMA Vakfı temsilcileri ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) temsilcileri çelenk gönderdi.