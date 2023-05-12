Siyasi partilerin bayraklarını söken iki şahıs yakalandı

Yayınlanma: 12.05.2023 - 09:01

Güncelleme: 12.05.2023 - 10:36

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan refüjlerdeki siyasi partilere ait bayraklar iki şahıs tarafından sökülerek yerlere atıldı. Partilerin bayraklarını söküp atan şahısları fark edenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

İKİ KİŞİ DE YAKALANDI

Kısa sürede olay yerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ile Mahalle ve Çarşı Bekçileri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonucunda her iki şahıs, Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında yakalandı. Her iki şahıs polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Her iki şüpheli şahsın Emniyet'te sorguları devam ederken şahısların ne amaçla bayrakları söktükleri ise araştırılıyor. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.