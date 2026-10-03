Siyasilerden Ataşehir Belediyesi'ne yönelik operasyona tepki yağdı: 'Yönetim AKP'ye geçsin diye gözaltına alındı'

Ataşehir Belediyesi’ne düzenlenen şafak operasyonunda Başkan Vekili Murat Güneş’in de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Operasyon, CHP listesinden seçilen 6 belediye meclis üyesinin AKP’ye geçmesinin ardından geldi. Gözaltına alınan 3 kişinin ise, belediye meclis üyesi olduğu belirtildi.

Öte yandan operasyonun yankıları sürerken, siyasilerden de peş peşe tepki geldi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir:

"Ataşehir’de halkın iradesine karşı açık bir sivil darbe yapılıyor! 'İstifa etmeyeceğim, halkın iradesini koruyacağım' diyen Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, sırf belediye yönetimi AKP'ye geçsin diye uydurma bir operasyonla gözaltına alındı. Meclis üyelerini transfer etmek için kurulan baskıların ardından AKP artık niyetini gizleme gereği bile duymadan yargıyı bir siyasi aparat olarak kullanıyor. Asrın vurgunu ile milletin parasını gasbedenler, milletin oyunu da gasbetmekten çekinmiyor. Fatma Betül Sayan Kaya için kılını kıpırdatmayan güdümlü yargı iş, muhalif bir belediyeye çökmeye gelince anında harekete geçti. Adalet teraziniz batsın!"

YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut:

"Ataşehir’de önce Meclis üyelerini transfer et.

Sonra, “Ataşehir halkının iradesine sonuna kadar sahip çıkacağım” diyen Başkanvekili’ni tehditlere boyun eğmediği için gözaltına al.

Belediyeye çökmek için seçilmişlerin iradesini yargıyı sopa yaparak masa başında değiştir, sandıkta oluşan çoğunluğu siyasi operasyonlarla yeniden şekillendir, sonra da çıkıp utanmadan “milli irade” de! Yok öyle yağma!

Ataşehir halkının oyunun, Ataşehir halkının iradesinin, siyasi hesaplarla yok sayılması kabul edilemez!

“Asrın vurgunu”nu görmezden gelenler, konu belediyelere çökmeye gelince epey mahirler.

O koltuklar sizin değil; milletin emanetidir. Milletin emanete çöken de, günü geldiğinde hesabını yine millete verir."