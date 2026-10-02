Siyasilerden Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik operasyona tepki yağdı: 'Milletin parasına çökenler, sandık iradesine çöküyor'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şafak operasyonu düzenlendi.

İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.

Operasyonun yankıları sürerken, siyasilerden de peş peşe tepki geldi.

YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut:

Fon vurgununun altında kalan iktidar, gündemi değiştirmek ve iç edilen milyarlarca doların hesabının sorulmasını engellemek için bütün tuşlara aynı anda basmaya başladı.

Dün Mersin’de üç belediye başkanı, bugün ise Eyüpsultan Belediye Başkanı şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

Milletin parasının nasıl ve kimler tarafından iç edildiği konuşulmasın diye, halkın iradesine ve seçilmiş belediye başkanlarına yönelik operasyonlar gündeme taşınıyor.

Ne yaparsanız yapın; milletin parasının hesabını sormaktan, gerçekleri konuşmaktan ve halkın iradesini savunmaktan vazgeçmeyeceğiz!

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat:

MİLLETİN PARASINA ÇÖKENLER, SANDIK İRADESİNE ÇÖKÜYOR!

Eyüpsultan Belediye Başkanımız Mithat Bülent Özmen’in gözaltına alınması kınıyoruz!

Halkın seçtiği başkanları hedef alarak hesap vermekten kaçamazsınız!

Başkanımızın yanındayız. Milletin parasını da iradesini de size teslim etmeyeceğiz!

Butlan yönetimindeki CHP'nin Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal:

Mersin’deki gözaltıların ardından Eyüpsultan Belediye Başkanımız Mithat Bülent Özmen’in de bu sabah gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz.

Hukuk devletinde ikili muamele olmaz. Fon soruşturmasında adı geçen isimlere uygulanan tedbirlerle seçilmiş belediye başkanlarına yönelik gözaltılar arasındaki ikili uygulama, kabul edilemez bir çifte standarttır. Siyasi kimlik, hukuki güvencelerden yararlanmanın ölçüsü olamaz.

Masumiyet karinesi gözetilmeli, tutuksuz yargılama esas alınmalıdır. Uygulanan tedbirler somut gerekçelere dayanmalı ve ölçülü olmalıdır.

İktidara yakınlık ayrıcalık sağlayamaz; muhalefette olmak daha ağır muamelenin gerekçesi yapılamaz. Hukuk devleti, herkes için eşit hukuk gerektirir.