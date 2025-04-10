Siyasilerden Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın gözaltına alınmasına tepkiler...

Yayınlanma: 10.04.2025 - 09:34

Güncelleme: 10.04.2025 - 09:54

Gazetemiz yazarı gazeteci Murat Ağırel ile gazeteci Timur Soykan hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında “tehdit” ve “şantaj” suçlarıyla ilgili gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Kararda, "Yüklenen suçun gerektirdiği ceza miktarına göre şüphelilerin kaçma ve delilleri yok etme, değiştirme, gizleme ihtimalinin bulunması, aleyhlerinde yeteri kadar delil ve emare bulunmasından dolayı gözaltına alınma tedbiri zorunlu görülmüştür" denildi.

SİYASİLERDEN ART ARDA TEPKİLER...

Siyasi isimler, karara sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

"BU SUÇA KARŞI DEĞİL GAZETECİLİĞE VERİLEN BİR MÜCADELE!"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Timur Soykan ve Murat Ağırel… Halkın haber alma hakkı için yazan, soran, konuşan iki gazeteci. Hala aynı tarz uygulamalar; evlerine baskınla, sabahın köründe gözaltı… Oysaki ifadeye çağırsanız gelecek iki gazeteci. Bu, suça karşı değil; düşünceye, gazeteciliğe ve halkın gerçekleri öğrenme hakkına karşı verilen bir mücadele anlamına gelir."

Timur Soykan ve Murat Ağırel…

Halkın haber alma hakkı için yazan, soran, konuşan iki gazeteci.



Hala aynı tarz uygulamalar; evlerine baskınla, sabahın köründe gözaltı…

Oysaki ifadeye çağırsanız gelecek iki gazeteci.



Bu, suça karşı değil; düşünceye, gazeteciliğe ve halkın… — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 10, 2025

"TEK AMAÇ ÖZGÜR MEDYAYA GÖZDAĞI VERMEK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Ağırel ve Soykan'ın gözaltına alınmasına, sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşım ile tepki gösterdi:

"Yeter! Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel yine bir şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Türkiye’ye bu çirkin görüntüleri yaşatanların, yargıyı sopa olarak kullananların tek amacı iktidarı eleştiren gazetecilere, özgür medyaya gözdağı vermek. Gazetecilik suç değildir! Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!"

Yeter!

Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel yine bir şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Türkiye’ye bu çirkin görüntüleri yaşatanların, yargıyı sopa olarak kullananların tek amacı iktidarı eleştiren gazetecilere, özgür medyaya gözdağı vermek.

Gazetecilik suç değildir!… — Burhanettin Bulut (@eczburhan) April 10, 2025

"NİYE ALINDILAR? SİZİ KORKUTTUKLARI İÇİN Mİ?"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise şu ifadeleri kullandı:

"İyice zıvanadan çıktılar. Şimdi de Murat Ağırel'i ve Timur Soykan'ı almışlar. Bugün yine Meclis’te bas bas bağırırlar; “Onlar gazeteci oldukları için alınmadılar!” Niye alındılar peki? Sizi korkuttukları için mi? Yeter!"

??İyice zıvanadan çıktılar.

??Şimdi de @muratagirel ve @timursoykan ı almışlar.

??Bugün yine Meclis’te bas bas bağırırlar;

??“Onlar gazeteci oldukları için alınmadılar!”

??Niye alındılar peki?

??Sizi korkuttukları için mi?

??Yeter! pic.twitter.com/FulsFLEZ1H — Turhan Çömez (@ComezTurhan) April 10, 2025

"ÇETELER KAYBEDECEK, HALK KAZANACAK!"

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Saray Rejiminin hüküm sürdüğü güzel ülkemizde bu sabah… Çayırhan Maden Ocağı’nda göçük; 2’si ağır 14 işçi yaralandı. Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel evleri basılıp gözaltına alındı. Emekçileri ölümüne çalıştırıp, sömürerek servetlerini büyütenler iktidarlarının sürmesi için, gerçekleri söyleyen/yazan herkesi düşman görüyorlar. Timur Soykan hem tarafları doğru ifade etmiş, hem sonucu söylemiş, eklemeye gerek yok: “Çeteler kaybedecek halk kazanacak”"

Saray Rejiminin hüküm sürdüğü güzel ülkemizde bu sabah…

Çayırhan Maden Ocağı’nda göçük; 2’si ağır 14 işçi yaralandı.

Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel evleri basılıp gözaltına alındı.



Emekçileri ölümüne çalıştırıp, sömürerek servetlerini büyütenler iktidarlarının sürmesi… — Erkan BAŞ (@erkbas) April 10, 2025

"BUNUN ADI DÜŞMAN HUKUKUDUR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel’in gözaltına alınmasına, "“Gerçekleri her daim ortaya çıkaran, halk için canla başla çalışan iki fedakar gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan zaten ifadeye gidecekken sabahın kör şafağında yine algı oyunlarıyla evlerinden gözaltına alınıyor.

Bunun adı düşman hukukudur, bunun adı iktidarın gerçekleri örtbas etme çabasıdır. Murat Ağırel ve Timur Soykan gazetecidir. Gazetecilik suç değildir" ifadelerini kullandı.

Gerçekleri her daim ortaya çıkaran, halk için canla başla çalışan iki fedakar gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan zaten ifadeye gidecekken sabahın kör şafağında yine algı oyunlarıyla evlerinden gözaltına alınıyor.



Bunun adı düşman hukukudur, bunun adı iktidarın gerçekleri… pic.twitter.com/gfxaeMSqUO — Gökan Zeybek (@gokanzeybekCHP) April 10, 2025

"SUÇ OLAN HUKUKU SİYASETE ALET ETMEKTİR!"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise şu ifadeleri kullandı:

"GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR! Sabahın köründe, “şafak operasyonu”yla gazetecilere gözaltı yapmak, ancak otoriter rejimlerde görülür! Timur Soykan ve Murat Ağırel’in gözaltına alınması; anayasa, ceza hukuku ve Ceza Muhakemesi Kanunu açısından açıkça ölçüsüz ve orantısızdır. Anayasa’nın 13. maddesi açıktır: Temel hak ve özgürlüklere ancak ölçülülük ilkesine uygun sınırlama getirilebilir. Peki, gazetecilere yönelik bu gözaltı ölçülü müdür? Orantılı mıdır? Ortada bir silahlı çatışma, kaçma şüphesi ya da delil karartma ihtimali mi vardır? Yoksa gazetecilik faaliyetleri ve kamuoyunu bilgilendirme çabaları mı cezalandırılmak isteniyor? Tehdit ve şantaj gibi ağır suçlamalarla, kamuoyu önünde itibarsızlaştırılmaya çalışılan gazeteciler hakkında şafak vakti operasyon düzenlemek, yargının sopaya dönüşmesidir! Unutmayın: Özgür basın susturulamaz, gazeteciler halkın vicdanıdır. Bu ülkede gazetecilik suç değildir, suç olan; hukuku siyasete alet etmektir!"