Siyonistlere karşı ‘soğuk su ve şaplak’ tedavisi!

Yayınlanma: 15.01.2025 - 16:33

Güncelleme: 15.01.2025 - 16:33

Şarkışla ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Taner Özment, "soğuk su ve şaplak" yöntemiyle, çeşitli rahatsızlıkları olanlara "kısa sürede ve ücretsiz çözüm" sunduğunu öne sürüyor.

Yönteminin geleneksel ve faydalı olduğunu iddia eden Özment, "tedavi" adı altında uyguladığı yöntemde, hastanın rahatsızlık bulunan bölgesine tokat darbeleri vuruyor.

"SİYONİSTLERE KARŞI KAFAMA GÖRE ÇÖZÜM BULDUM"

"Sağlık tehlikeli ve masraflı bir şey" Özment, uyguladığı yöntemi anlatırken şu ifadeleri kullanıyor:

"Siyonistler Türk tıp sistemini Türklerin elinden alıp nüfuslarını kırabilmenin yollarını aradılar. Bu yollardan birinin de sağlık sistemi olduğunu gördüler. Yahudiler dünya nüfusunu kırabilmek için sağlık sistemi, yiyecekler ve sosyal ahlakı bozarak Siyonizm faaliyeti gösteriyorlar. Maddi ve manevi üretimleri bozabilmek için çabalıyorlardı. Ben bir Türk evladı bir Müslüman olarak bu kötü gidişata kendi kafama göre çözüm oluşturdum ve sağlığı baz almak istedim. Bizim bugünki tedavi sistemimiz de boyun fıtığını beş altı ay sürerken ben bir hafta içerisinde tedavi ediyorum. Bir organ yeterli çalışmıyorsa oraya kan gelmiyor ve sinir sistemi yeterli enerji üretmiyordur. Kan geliyorsa oraya kırmızıya yakındır. Eğer daha koyu kırmızıysa dolaşım da bir bozukluk olduğu anlaşılır. Soğuk su ve şaplak özel olarak organlara uygulanınca lifleri organları daha enerjik yapıya getiriyor ve düzelmesini sağlıyor."



