Skandallar zinciri Bakanlık raporunda... Özel bakım merkezinde engelli yurttaşa istismar!

Yayınlanma: 11.08.2023 - 12:01

Güncelleme: 11.08.2023 - 12:03

Erzurum'da faaliyet gösteren Özel Güzide Bakım Merkezi’nde kalan engelli yurttaş, bakıcı personel tarafından cinsel istismara maruz bırakıldı.

İSTİSMARIN ÜSTÜNÜ ÖRTMÜŞLER!

BirGün'den İsmail Arı; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, bakım merkezi hakkında hazırladığı 27 Mayıs 2021 tarihli rapora ulaştı.

İddiaya göre raporda, işitme ve konuşma engelli A.K. adlı erkeğin, bakıcı personel Sefa V. tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı ve diğer çalışanların ise olayın üstünü örttüğü belirtildi.

Raporun bir bölümünde ise, cinsel istismarın “cinsel birliktelik” olarak tanımlanması dikkat çekti.

ÇALIŞMA ONAYLARI İPTAL EDİLDİ

Bakanlık, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak engelli yurttaşı istismara maruz bırakanlar ile olayın üzerini örtenler hakkında adli soruşturma açılmasını talep etti. İstismarcı personel ile skandalı gizleyenlerin de çalışma onayları iptal edildi.

Bakım merkezinde çalışan Mesut A. ifadesinde, “Bakıcı personel Sefa V.’nin A.K.’yi iki defa istismara maruz bıraktığını, olaya şahit olan bakıcı personel Harun K. ile sosyal çalışmacı Nihal Y.’nin ise olayı bildikleri ve üzerini kapattıklarını” aktardı.

SKANDALLAR ZİNCİRİ BAKANLIK RAPORUNDA

Bakım merkezinin diğer çalışanları ile yöneticilerinin de ifadelerinin alındığı belirtilirken, Bakanlığın raporunda skandallar zinciri şu şekilde sıralandı:

“Bakıcı personel Sefa V. engelli A.K. ile ‘cinsel birliktelik’ yaşadı.

İşitme ve konuşma engelli A.K.’nin ifadesi işaret dili tercümanı eşliğinde alındı. Bakıcı personel Mesut A. tarafından cinsel istismara uğradı.

Merkezde bakım altında bulunan engelli bireyler birbirlerine karşı cinsel ihmal ve istismarda bulundu.

Merkezde bakım altında bulunan engelli bireylere karşı şiddet uygulandı.”