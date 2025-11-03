Skandallarla gündeme gelen İÜ Rektörü Osman Bülent Zülfikar, İmamoğlu'nun diplomasının iptalini böyle savundu

İstanbul Üniversitesi (İ.Ü) Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, tutuklu İBB Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin “Diplomayı iptal etmeseydik görevi ihmal etmiş olurduk” ifadelerini kullandı.

Akşam gazetesine konuşan Zülfikar üniversitenin diploma iptaline ilişkin yönetmeliğine aykırı bir biçimde, fakülte dekanlığını hiçe sayarak rektörlükte kurulan bir komite ile İmamoğlu ve diğer 28 İ.Ü mezununun diplomalarının iptal edilmesini savundu.

İÜ Rektörü Osman Bülent Zülfikar, yürütülen tüm işlemlerin hukuki zemin içinde gerçekleştirildiğini öne sürerek 'diplomanın iptal' sürecine dair konuştu.

Zülfikar, "İncelemelerimiz kişi bazlı değil, dönemsel ve sistemsel bir şekilde ilerledi. O dönemde Tıp Fakültesi de dahil olmak üzere pek çok fakültemize yatay geçiş ile belirli sayıda dışarıdan öğrenciler gelmiş. İşletme Fakültesi'nde 3'ü yurtdışından geçen öğrenciler için 10 kişilik kontenjan usulsüz bir şekilde 52 kişiye kadar çıkarılmış ve kabul edilmiş. Bu durum 1990 yılında yaşanmış. 1988, 1989 ve 1991 yıllarında da benzer şekilde orantısız ve usulsüz artışlar olmuş" dedi.

Zülfikar "Öğrenciler arasında bu kriteri karşılamayanlar bulundu. KKTC'den öğrencilerin ağırlıklı olarak geldiği kurumun 'University College of Northern Cyprus' olduğunu gördük. Bu kurumda Batı'daki sisteme benzer bir kredi yapısı vardı, alınan krediye göre 'yüksekokul mezunu' veya 'üniversite öğrencisi' statüsü belirleniyordu" dedi.

“G ÖREV İ İHMAL ETMİŞ OLURDUK”

Zülfikar, şunları söyledi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın devreye girmesiyle süreç netleşti ve dosya YÖK'e gönderildi. Üniversitemizin diplomaları iptal etme yetkisi olsa da, burada yürüyen bir hukuk zinciri vardı. YÖK incelemelerini yaptı. Bu kadar usulsüzlük varken, bunları görmezden gelseydik, biz görevi ihmal etmiş olurduk. Hukuken sorumlu olurduk. Bu süreç, üniversitemizi temize çıkarmak ve toplumdaki algıyı düzeltmek açısından önemlidir."

“DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI'NDAN BELGELER TALEP EDİLDİ”

Zülfikar, "Arşivlerden dosyaların kaydedildiği kütükler çıkarıldı. Çünkü bazı mezun kayıtlarında, öğrencinin nakille geldiği yer 'University College of Northern Cyprus' olmasına rağmen 'Doğu Akdeniz Üniversitesi' olarak yazılmış kayıtlar bulunuyordu. Devlet Arşivleri Başkanlığı'ndan da belgeler talep edildi. Böylece komisyon her belgeyi inceledi" ifadelerini kullandı.

“YOKLUK VE AÇIK HATA” NEDENİYLE İPTAL ETTİK

Prof. Zülfikar "İncelemelerde İngilizce İşletme Fakültesi'nin kayıtlarında İngilizce sınavına dair belgelerin bulunmadığını tespit ettik. İngilizce bölümüne öğrenci alınıyor ancak alınan öğrencilerin İngilizce yeterliliğini gösteren herhangi bir belge dosyada yok. Biz, bu inceleme sonucunda diplomaları hukuken iptal ettik. Yargı yolu açıktır ve konu zaten yargıya taşındı. Diplomaları tanınırlık, yatay geçiş, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair işlemler açısından 'yokluk ve açık hata' nedeniyle iptal ettik" dedi.

REKTÖR'ÜN 'KONYA DEDEMAN OTEL' SKANDALI

Rektör Zülfikar, geçtiğimiz yıllarda kendisi ve ailesinin, Şeb-i Arus günü gittikleri Konya'daki Dedeman Otel'de bekletilmesi sonrası üniversite resmi sayfasından otel ile ilgili açıklama yapma skandalıyla biliniyor.

Tarihi üniversitenin resmi sayfasından Konya'da bir oteli kişisel sorunuyla ilgili hedef alan bir açıklama yapması kamuoyunda tepkiye neden olmuştu. Rektörlük açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Hiç de hoş olmayan büyük üzüntü duyduğumuz bir hadise vuku bulmuştur. Rektörümüz ve ailesi akşam 17.00'ye kadar bekletilerek mağdur edilmiştir. Bu hatayı Rektörümüz nezdinde telafi edecek bir tutum sergilemelerini beklediğimizi duyururuz."