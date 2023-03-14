SMA'lı Ensar'a 'umut olacak' bağış kumbarasındaki parayı çaldılar

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 12:46

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 12:46

Siirt'te yaşayan Yel çiftinin 15 aylık çocukları Ensar'a 1 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Aile, tedavisi için gerekli 1 milyon 823 bin dolar için valilik onaylı kampanya başlattı. Kentte bazı işletmelere de bağış kumbaraları konuldu. Bugüne kadar Ensar için gerekli olan paranın 495 bin doları toplandı.

Bahçelievler Mahallesi İbrahim Hakkı Caddesi'ndeki dönerciye konulan bağış kumbarasındaki, miktarı belli olmayan para ise 12 Mart'ta, saat 04.00'te, dükkana giren 1 şüpheli tarafından çalındı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin, kasanın yanındaki kumbarayı açıp içindeki paraları aldığı görülüyor. Sabah, hırsızlığı fark eden işletmeci, polise ihbarda bulundu.

Polis, güvenlik kamerasını inceleyip, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

'ENSAR ARTIK BOYNUNU BİLE TUTAMIYOR'

Ensar'ın annesi Esra Yel, oğlunun durumunu anlatarak, şunları söyledi: