SMA'lı Yaren'in bağış kumbarasını çalan şüpheli, adli kontrolle serbest
Tekirdağ'da SMA hastası Yaren Belli (3) için fırına konulan bağış kumbarasını çalan Alican T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tekirdağ'da SMA Tip -1 hastası Yaren Belli'nin tedavi giderleri için yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya için kentteki birçok iş yerine bağış kumbaraları konuldu. Ergene ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'ndeki bir fırınına konulan kumbara ise çalındı. Şikayet sonrası polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.
Müşteri gibi fırına giren bir kişinin kumbarayı çaldığını tespit eden ekipler, 30 güvenlik kamerasını inceleyip, şüphelinin Alican T. olduğunu belirledi.
İlçede gezdiği sırada yakalanan Alican T., ifadesinde kumbarayı çaldığını itiraf etti. Kırdığı kumbaranın içinden 400 TL çıktığını ve parayı harcadığını belirten Alican T., adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Alican T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha önce de Süleymanpaşa ilçesinde Yaren için konulan kumpara çalınmıştı.
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