Sobayı tutuşturmak isteyen işçi feci şekilde yandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir demir doğrama atölyesinde sobayı tutuşturmak isteyen 26 yaşındaki işçi F.D., tiner bidonunun patlaması sonucu 2’nci derece yanıklarla ağır yaralandı.

Sobayı tutuşturmak isteyen işçi feci şekilde yandı
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DHA
Yayınlanma: 21.01.2025 - 14:24

Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki iş kazasında, Yeni Sanayi Sitesi’nde bir demir doğrama atölyesinde çalışan F.D., sobayı tutuşturmak için kullandığı tinerin patlaması sonucu ağır yaralandı.

Sobadaki közlere tiner döken F.D.’nin elindeki bidon, tinerin aniden alev almasıyla patladı. İşçinin kıyafetleri tutuşurken, diğer çalışanlar yangın tüpleriyle müdahale ederek F.D.’yi alevlerden kurtararak iş yeri dışına çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda 2’nci derece yanıklar oluşan F.D., Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi’ne sevk edildi. İşçinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Etiketler: #Balıkesir #İşçi

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