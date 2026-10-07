Soğuk, küf ve nem akciğerleri vuruyor: Sosyal eşitsizlik astım ve KOAH’a zemin hazırlıyor

Türkiye'de kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte ısınma sorunu genellikle bir konut konforu ya da ekonomik bir fatura kalemi olarak ele alınıyor. Oysa barınma koşulları ve ev içindeki hava kalitesi, doğrudan akciğer sağlığının en temel belirleyicileri arasında yer alıyor.

Cumhuriyet’e konuşan göğüs hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Osman Elbek, ısınma hakkının ve konut koşullarının doğrudan bir toplum sağlığı meselesi olduğuna dikkat çekti.

Yetersiz ısıtılan evlerin solunum sistemi üzerindeki olumsuz etkilerine değinen Elbek, “Yeterince ısıtılamayan ve yüksek nem içeren ev ortamları, düşük sıcaklık, küf, mantar ve akarlar, yetersiz havalandırma ile iç ortam kirleticileri aracılığıyla solunum sistemini olumsuz etkiler. Düşük sıcaklık akciğer savunmasını bozarak enfeksiyonlara; küf, mantar ve akarlar astım ataklarına; soğuk ve kirleticiler ise KOAH alevlenmelerine yol açar” dedi.

Yalnızca yakıt yardımının yetersiz olduğunu vurgulayan Elbek; yalıtım, ücretsiz sağlıklı konut ve sosyal konut standartlarının şart olduğunu söyledi. Sağlık çalışanlarına yönelik “konut reçetesi” uygulamasını öneren Elbek, hekimlerin hastaların konut koşullarını değerlendirip sosyal destek mekanizmalarını devreye sokması gerektiğini belirtti.

Elbek, bireysel olarak ise günde 2-3 kez çapraz havalandırma yapılmasını, ıslak alanların kapalı tutulmasını ve ev içi sıcaklığın dengelenmesini önerdi.