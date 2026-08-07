‘Sokak hakkı’ adı altında haraç isteyen suç örgütüne operasyon: 24 tutuklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, şüphelilerin ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Nitelikli yağma’, ‘Mala zarar verme’, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarını işledikleri tespit edildi. Teknik takip ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu şüphelilerin, İstanbul genelinde iş insanlarını yabancı GSM hatlarından arayıp mesaj göndererek 'Sokak hakkı' adı altında para talep ettikleri, ödeme yapmayı kabul etmeyenlerin iş yerlerini kurşunlayıp yakmaya çalıştıkları, iş yerlerini yağmaladıkları ve bazı iş insanlarını öldürmeye teşebbüs ettikleri belirlendi.

3 İLDE OPERASYON

Soruşturmada, 16 ayrı eyleme karıştıkları belirlenen, 5’i tutuklu bulunan toplam 36 şüpheliden 31’inin yakalanmasına yönelik 4 Ağustos'ta operasyon düzenlendi. İstanbul, Antalya ve Yalova’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı. Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

24 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan 27 şüpheliden 24'ü sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.