Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sokak köpeğini av tüfeğiyle yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Sokak köpeğini av tüfeğiyle yaralayan şüpheli gözaltına alındı

20.09.2026 00:09:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Sokak köpeğini av tüfeğiyle yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaralı halde bulunan sokak köpeğini av tüfeğiyle vurduğu belirlenen G.B., evinde bulunan tüfek ve 2 kartuşla birlikte gözaltına alındı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Hatay’ın Samandağ ilçesinde sokakta yaralı halde bulunup, tedaviye alınan sokak köpeğini av tüfeğiyle vurduğu tespit edilen G.B., gözaltına alındı.

Önceki gün Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi’nde devriye görevinde bulunan polis ekibi, yol kenarında yaralı bir sokak köpeğinin yattığını fark etti. Köpeğin av tüfeğiyle vurulduğunu belirleyen ekip, yaralı hayvanı veterinere götürdü. Yaralı köpeğin tedavisi veterinerde sürerken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köpeği av tüfeğiyle vuran şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüphelinin G.B. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan G.B.’nin evinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen av tüfeği ile 2 kartuş ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelinin sorgusu sürüyor. 

İlgili Konular: #Köpek #hayvan hakları