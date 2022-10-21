Sokak ortasında ağır yaralı halde bulundu
Bursa’da sokak ortasında kanlar içinde yaralı bulunan Orhan Demir (24), hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi'nde 21 Ekim Cuma günü saat 07.00 sıralarında; sokak ortasında kanlar içinde yerde yatan Orhan Demir’i görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
DURUMU AĞIR
Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı ağır yaralı Demir’i Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Durumu ağır olan Demir, buradan da Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Orhan Demir’in aynı sokaktaki bir apartmanın 5’inci katında birlikte kaldığı şüpheliyi ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürdü.
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