Sokak ortasında bıçaklanan genç kurtarılamadı
İzmir’in Ödemiş ilçesinde meydana gelen olayda kavga ettiği gencin ağabeyi tarafından bıçaklanan 18 yaşındaki Furkan Topan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ulus Meydanı'nda, dün akşam saat 20.50 sıralarında iddialara göre; K.E. (16) ile Furkan Topan (18) 'kız meselesi' nedeniyle tartıştı.
Topan, yanında getirdiği bıçakla K.E.’nin kolunu keserken, o esnada olay yerinde olan K.E.’nin ağabeyi İ.E. Topan’ın elinden bıçağı alarak bacağından yaraladı. Bir süre sonra yere yığılan Topan, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Topan, ilk müdahalenin ardından Bozkaya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tedaviye cevap vermeyen Topan, hayatını kaybetti.
Furkan Topan tarafından kolundan yaralanan K.E.’nin Ödemiş Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ettiği öğrenilirken, Ödemiş Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise olayın ardından İ.E.’yi yakalayarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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