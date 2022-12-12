Sokak ortasında dehşet: Hediyelik eşya alırken bıçaklandı!
Eskişehir'de tarihi Odunpazarı evlerinin bulunduğu sokakta hediyelik eşya bakan Ömer Faruk K. (20) arkasından gelen Tuncay O. (36) tarafından bıçaklandı. Yaralann Ömer Faruk K., tedaviye alınırken, saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'dan Eskişehir'e gelip, yakınları ile gezen Ömer Faruk K., hediyelik eşya bakmak için Paşa Mahallesi Fırın Sokak'taki bir dükkanın önünde durdu.
BIÇAKLAYIP KAÇTI
Bu sırada Tuncay O., belinden çıkardığı bıçakla Ömer Faruk K.'ye arkadan saldırıp, karnından bıçaklayıp, kaçtı.
İKİSİ DE BİRBİRİNİ TANIMIYOR
Çağrılan ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Faruk K.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Ömer Faruk K. ile Tuncay O.'nun daha önceden tanışmadığı öne sürülürken, olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, Ömer Faruk K.'nin dükkan önünde hediyelik eşya baktığı, Tuncay O.'nun arkasından gelip bıçakladığı ardından koşarak kaçtığı görüldü. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
SERBEST BIRAKILDI
Ekipler, kısa sürede Tuncay O.'yu yakalayıp gözaltına aldı. İfadesi alınıp, adliyeye sevk edilen Tuncay O., savcılık sorgusu sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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