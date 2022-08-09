Sokak ortasında silahla vurulmuştu, hastanede öldü

Kastamonu'da, sokak ortasındaki kavgada tabancayla vurularak ağır yaralanan Celal Kabakaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DHA
09 Ağustos 2022 Salı, 12:59
Sokak ortasında silahla vurulmuştu, hastanede öldü
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Taşköprü ilçesinde, 8 Ağustos Pazartesi akşamı sokakta karşılaşan Şaban A. ile Celal Kabakaya arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda ikili, birbirlerine tabanca ile ateş etti.

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Şaban A. ve Celal Kabakaya, kendi araçları ile Taşköprü Devlet Hastanesi'ne gitti. İlk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ağır yaralı Kabakaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Şaban A.'nın tedavisi ise sürüyor.


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