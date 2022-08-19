Sokakta bıçakla saldırıp öldürdü, 'kadına sarkıntılık yapıyordu’ dedi
Adana’da, sokakta tartıştığı Fesih Koyun’u (39) karnı ve göğsünden bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Sadık Eser (21) yakalandı. Gözaltına alınan ve ifadesinde “Kadına sarkıntılık yapıyordu” diyen Eser, tutuklandı.
Olay, 16 Ağustos günü saat 05.30 sıralarında, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’nde meydana geldi. Fesih Koyun, mahalleden arkadaşı Kaygusuz B.'nin (30) evine gitti. Bir süre sonra 2 arkadaş, kapının önüne çıkıp sokakta sohbet etmeye başladı. Bu sırada Kaygusuz B.'nin boşandığı ancak birlikte yaşadığı Gökçe T.’nin (24) akrabası Sadık Eser, yanlarına geldi.
Sohbet sırasında Eser ile Koyun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eser, Koyun’u karnından ve göğsünden bıçaklayıp, kaçtı. Kaygusuz B. ile eski eşi Gökçe T., Eser’i otomobille Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ameliyata alınan Fesih Koyun, kurtarılamadı.
Hastanede şüpheli hareketleri olan Kaygusuz B. ile Gökçe T., gözaltına alındı. Sorguya alınan Gökçe T., “Fesih bize misafir gelmişti ve eski eşimle kapının önünde sohbet ediyorlardı sonra Sadık Eser geldi ve Fesih’i birden bıçakladı. Ne olduğunu anlamadım” dedi.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Sadık Eser’i, evine yakın sokakta yakaladı. Emniyete götürülen Eser ise “Gökçe uzaktan akrabam olur. Fesih, kadına sarkıntılık yapıyordu, bıçakladım” dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sadık Eser, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Kaygusuz B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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