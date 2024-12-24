Sokakta bulunan bebekten iyi haber
Mersin'de terk edilmiş halde sokakta bulunan bebek, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Yusuf adı verilen bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edilecek.
Akdeniz ilçesi Kültür Mahallesi'nde bir parkın yanından geçen bir kişi, çöp konteyneri yakınında battaniyeye sarılı bir bebek fark etti. Bebeğin terk edildiğini anlayan vatandaş, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, bebeği Mersin Şehir Hastanesi'ne götürdü. Polis ekipleri ise terk edilen bebeği bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan erkek bebek, yaklaşık iki hafta süren bakımın ardından sağlığına kavuştu. Hastaneye geldiğinde 1 kilo 800 gram olan bebeğin tedavi sonrası 2 buçuk kiloya çıktığı, sağlığının da oldukça yerinde olduğu bildirildi. Bebeğin işlemlerin ardından taburcu edilerek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edileceği kaydedildi.
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