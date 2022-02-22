Sokakta olay röportaj: Kılıçdaroğlu'na yüklendi, zamlardan esnafı sorumlu tuttu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beş parti genel başkanının kendisine cumhurbaşkanlığı adaylığını teklif etmesi halinde bunu kabul edeceğini söyledi. Yapılan röportajda Kılıçdaoğlu'nu aday olarak görmek istemediğini belirten bir yurttaş, zamlardan ise esnafı sorumlu tuttu.
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’yle yeniden parlamenter sisteme dönmek için toplantılar düzenliyor. 28 Şubat’taysa ortak açıklama yapılacak.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, birlikte hareket ettikleri diğer 5 muhalefet partisi genel başkanının teklif etmesi durumunda cumhurbaşkanı adaylığını kabul edeceğini söyledi.
KILIÇDAROĞLU'NA SERT İFADELER
Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından Cumhuriyet Tv, yurttaşlara Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek isteyip istemediklerini sordu.
Yapılan röportajlarda bir yurttaş, Kılıçdaroğlu'na sert sözler sarf etti.
İşte yurttaşın o ifadeleri:
"SSK'yı da batırdı. İktidar olamamış adam. Bir dikili taşı yok. Camileri ağır etmişler. Her türlü kötülüğü yapmışlar. Cumhurbaşkanı adayı olarak göremem. Cumhurbaşkanı adayı olarak Erdoğan'ı görürüm"
"ZAMLARI ESNAF YAPIYOR"
Yapılan zamları AKP'nin değil esnafın yaptığını öne süren yurttaş, "Belediye başkanı seçimlerinde de zam yaptılar. Erdoğan düşsün diye" ifadelerini kullandı.
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