Sokakta tartıştı, bıçaklandığını 1 saat sonra fark etti
Antalya'da, uyuşturucu madde etkisinde olan 35 yaşındaki Yavuz K., sokakta tartıştığı kişi tarafından bıçaklandığını 1 saat sonra fark etti. Bacağından yaralı Yavuz K., otobüs durağına çağırdığı sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında iki kişi arasında tartışma yaşandı.
Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen Yavuz K., kimliği belirsiz kişiyle tartışıp, olay yerinden ayrıldı. Yavuz K., tartışma sırasında sol bacağından bıçaklandı.
2 kilometre uzaklıktaki Etiler Mahallesi'ne giden Yavuz K., 1 saat sonra bıçaklandığını fark etti.
112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Yavuz K., yardım istedi. Sağlık ekipleri, yaralı Yavuz K.'nin bulunduğu otobüs durağına geldi.
İlk müdahale sonrası Yavuz K., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Video Haberler
- Düzce’de sağanak yağış
- Bu kadın kadın bir kahraman
- Kremlin'den açıklama geldi: Konuşacaklar mı?
- Şiddetli yağışlar sürüyor: Acil güvenlik uyarısı yapıldı
- 16 yaşındaki Beyza'yı katleden Selim Tekin öldü
- Kılıçdaroğlu, 'ayçiçek alım fiyatı' önerisini açıkladı
- Akbelen Ormanı'nda üçüncü kez keşif yapıldı
- Börek almaya geldi: SMA hastasının kumbarasını çaldı
- Boş araziyi 500 ağaçlı meyve bahçesine çevirdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Cemevi: 'Bilgimiz dışında'
- 12 bin isim var...
- Yedi aydır korunuyorlar
- Cemevi Erdoğan'a göre dizayn edildi
- Sedat Peker'den yeni görüntü
- Çelebi'nin eski silah arkadaşı Ali Türkşen konuştu
- 'İslamcı için din siyasettir'
- Yandaş Ersoy ile Erdoğan'ın kuzeni birbirine girdi
- Motorine indirim geliyor
- Ünlü ekonomistten kritik dolar kuru tahmini