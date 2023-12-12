Sokakta tartıştığı kişiyi tabancayla vurup kaçtı: 1 yaralı!

Yayınlanma: 12.12.2023 - 09:11

Güncelleme: 12.12.2023 - 09:11

Çorum'da Ulukavak Mahallesi Söğütlüevler 15. Sokak’ta silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde İ.T. ile M.K. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine İ.T. üzerinde bulundurduğu tabanca ile M.K.’nin bacağına ateş ederek yaraladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Silah seslerini duyan yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı M.K. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Silahla yaralama olayını gerçekleştiren İ.T. ise, suç aleti tabanca ile olay yerinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.