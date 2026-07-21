Sokaktakiler Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmedi: Duyurulmayan esnaf ziyaretinin perde arkası ortaya çıktı

Mutlak butlan kararıyla CHP’nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin dört bir yanından partililerin tepkisiyle karşılaşıyor. Gönderdiği çelenkler alınmıyor, ismi geçtiği yerde yurttaşlardan tepki görüyor.

Kılıçdaroğlu, halkın tepkisini, halktan gizleyerek yaptığı esnaf ziyaretiyle kırmaya çalıştı. Kılıçdaroğlu sabahın erken saatlerinde Ulus Rüzgarlı Sokak’ta esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ne ajanslar ne de CHP'nin basın ekibi, ziyareti duyurdu. Kılıçdaroğlu’nun ziyaretini yalnızca birkaç basın kuruluşu takip etti. Kontrollü olarak yalnızca iki ajansın davet edildiği etkinliği duyan bazı kanallar da ziyareti haberleştirmek amacıyla alana gitti.

Kılıçdaroğlu, söz konusu gazetecilerin yeni parti ve 'çağrı heyetiyle' ilgili sorularını yanıtlamadı.

O İSİM PAYLAŞIMLARIYLA GÜNDEME GELDİ

Kılıçdaroğlu, ziyaret kapsamında önce Rüzgarlı İnşaat Malzemecileri Kooperatifi Başkanı Özlem Şenel’i ziyaret etti. Şenel’in seramik dükkanının üst katında gerçekleşen ziyarette Kılıçdaroğlu, esnafın sorularını dinledikten sonra onlarla kahvaltı etti. Dükkanın duvarlarında Kılıçdaroğlu’nun fotoğraflarının bulunması dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu’nun fotoğraflarının yanında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’li Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki başta olmak üzere birçok kişinin daha fotoğrafı yer aldı. Şenel’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i, Özel’in kurmaylarını ve Silivri’de tutuklu yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı, CHP cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu hedef alması dikkat çekti.

Daha sonra dükkanın hemen yanında bulunan iş hanına giriş yapan Kılıçdaroğlu, davul ve zurna eşliğinde birkaç esnafla görüştü. Sokakta bulunan esnafın birçoğu, Kılıçdaroğlu’nu görmediğini söyledi.

ZİYARET KONTROLLÜ GERÇEKLEŞTİ

Cumhuriyet, ziyaretin ardından Rüzgarlı Sokak’a giderek alanın nabzını yokladı. Edinilen bilgiye göre, ziyaret kontrollü gerçekleşti.

Kılıçdaroğlu’nun hana girişinden önce birkaç kişilik ekibin, dükkanlara girerek ‘Kemal bey sizi ziyaret etsin ister misiniz?’ gibi sorular sorduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu, duyurusunu yapmadığı ziyareti sırasında herhangi bir protestoyla da karşılaşmadı. Kılıçdaroğlu’yla denk gelen esnaftan bazıları, Kılıçdaroğlu’nu desteklemese dahi ona karşı görüşlerini belirtebilecekleri bir alan açılmadığını söyledi.

"KENDİSİNİ ÇOK SEVERİM"

Cumhuriyet, Kılıçdaroğlu’nun ziyaret ettiği Şenel’le de görüştü. Şenel, kamuoyunda çıkan haberlere tepki gösterdi. Duvarındaki Kılıçdaroğlu fotoğraflarının yalnızca Kılıçdaroğlu’na özel olmadığını söyleyen Şenel, çıkışta kendisine seramik baskı bir fotoğraf hediye ettiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu’nu çok önceden bu yana tanıdığını aktaran Şenel, kendisine çok önceden bir davet gönderdiğini, Kılıçdaroğlu’nun ziyaret edeceğini kendisine dün akşam saatlerinde mesaj atarak bildirdiğini anlattı. Şenel, “Kendisini çok severim. Butlan kararı çıkmadan önce de çoğu zaman ziyaretlerim oldu. Bu, iki saat hazırlayarak yaptığımız bir organizasyondan ibaret. Habersiz derken, bunu kast ediyorum” dedi.,

Duvardaki fotoğraflara ilişkin konuşan Şenel, “Burada bir sürü fotoğraf var. Burası bir kooperatif. Bizim buraya siyasetçiler gelir, esnaf ziyareti yapmak ister, esnafın derdini dinler. Devlet düşmanı buraya giremez” diye konuştu.

"ÖZEL İLE BELKİ GÖRÜŞLERİMİZ TERSTİ"

Kendisine CHP lideri Özgür Özel’e yönelik tutumlarını sorduğumuzda Şenel, “Ben burada Cumhurbaşkanımızla (Recep Tayyip Erdoğan) görüştüm. Bütün siyasetçilerle buluştum ama şimdiye kadar Özgür Özel’le hiç görüşmedim. Belki kısmet olmadı. Belki görüşlerimiz tersti. Ben esnaf adına konuşuyorum. Esnaf artık ticaret istiyor. İşler düzene girsin istiyor. Yani Özgür Özel protesto etti, Rüzgarlı’nın kapıları kapandı. Eylem yaptı, buranın yolları kapandı. Ne beklediniz? Burada her eylem olduğunda bizim Rüzgarlı'nın kapıları yolları kapandı. Burada esnaf kan ağladı. Biz bunu dile getirdik. Demek ki devletimiz öyle uygun bulmuş. Demek ki bir şey var. Genel başkan olarak Kemal Bey geldi. O zaman genel başkan olarak saygı duymamız gerekiyor” dedi.

‘ONLAR’ DİYEREK HEDEF ALDI

Hiçbir siyasi partiye üyeliği olmadığını söyleyen Şenel, kooperatif başkanı olarak tüm partilere eşit yaklaşma sorumluluğu olduğunu dile getirdi. Haber kanallarının çağrılmamasına yönelik de konuşan Şenel, ‘onlar’ diyerek bir grubu hedef aldı. Şenel, “Onlar gibi dışarıdan toplama ekiple falan yapmadık. Hepsi esnaf. Bu spontane gelişti” diye konuştu.