Söke'de dünür aileler arasında silahlı kavga: 1 kişi öldü, 6 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde iki dünür aile arasında yaşanan anlaşmazlık kanlı bitti. "Kız alıp verme" meselesi ve aile içi geçimsizlik nedeniyle çıktığı belirtilen tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Işık ve Demirtaş aileleri arasında kız alıp verme meselesi ile aile içi geçimsizlik nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tarafların silahlarına sarılmasıyla mahallede silahlı kavga çıktı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Açılan ateş sonucu yaralanan 7 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Umut Cabaş (38), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer 6 yaralının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, silahlı kavgaya karıştığı belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

İki aile arasında yeni bir gerginlik yaşanmaması için Kemalpaşa Mahallesi'nin yanı sıra hastane ve karakol çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.