Cumhuriyet Gazetesi Logo
Söke'de dünür aileler arasında silahlı kavga: 1 kişi öldü, 6 yaralı

Söke'de dünür aileler arasında silahlı kavga: 1 kişi öldü, 6 yaralı

24.07.2026 09:18:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Söke'de dünür aileler arasında silahlı kavga: 1 kişi öldü, 6 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde dünür iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 38 yaşındaki Umut Cabaş yaşamını yitirirken, 6 kişi yaralandı. Kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Aydın'ın Söke ilçesinde iki dünür aile arasında yaşanan anlaşmazlık kanlı bitti. "Kız alıp verme" meselesi ve aile içi geçimsizlik nedeniyle çıktığı belirtilen tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Işık ve Demirtaş aileleri arasında kız alıp verme meselesi ile aile içi geçimsizlik nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tarafların silahlarına sarılmasıyla mahallede silahlı kavga çıktı.

Image

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Açılan ateş sonucu yaralanan 7 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Umut Cabaş (38), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer 6 yaralının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, silahlı kavgaya karıştığı belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

İki aile arasında yeni bir gerginlik yaşanmaması için Kemalpaşa Mahallesi'nin yanı sıra hastane ve karakol çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 
 
İlgili Konular: #aydın #silahlı kavga #dünür

İlgili Haberler

Bahçelievler'de marketteki karpuz fiyatı tartışması tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü
Bahçelievler'de marketteki karpuz fiyatı tartışması tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü Bahçelievler'de iddiaya göre bir markette müşteriyle market çalışanı arasında karpuz fiyatı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Komşuların balkon yıkama kavgasında kan aktı: 3 yaralı
Komşuların balkon yıkama kavgasında kan aktı: 3 yaralı Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde komşular arasında ‘balkon yıkanırken su sıçratma’ nedeniyle çıkan tartışma dün karakolda sona erse de bugün yeniden taraflar arasında yaşanan kavgada 1’i kadın 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Silivri'de site toplantısında 'aidat' kavgası: 3 yaralı
Silivri'de site toplantısında 'aidat' kavgası: 3 yaralı Silivri'de 481 dairenin bulunduğu sitede yönetimin keyfi aidat artışı yaptığını ve ek gider adı altında her daireden 130 bin lira istediğini öne süren site sakinleri ile yöneticiler arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 site yöneticisi gözaltına alındı.