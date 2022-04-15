SOL Genç üyelerine bıçaklı saldırı: 3 kişi darp edildi
İstanbul'da bildiri dağıtan SOL Genç üyelerine bıçaklı saldırı gerçekleştirildi.
SOL Genç üyeleri İstanbul Maltepe’deki Süreyya Plajı Marmaray durağında masa kurup 'Ses Çıkar' kampanyası için bildiri dağıttırken masaya iki kişi saldırdı.
BirGün'ün haberine göre "Gericilik ne, siz kendinizi ne sanıyorsunuz, burada bu masayı açamazsınız" diyen saldırganlar, üç SOL Genç üyesini darp etti. Ayrıca bıçak çeken saldırganlar, çevredeki insanlara da saldırıda bulundu.
Saldırıyı karşı koyarak püskürten SOL Genç üyeleri daha sonra darp raporu almak için hastaneye gitti. Saldırıya uğrayan SOL Genç'liler, saldırganlardan şikâyetçi olacaklarını belirtti.
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