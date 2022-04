SOL Kültür etkinliğine saldıranlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu

01 Nisan 2022 Cuma, 09:27

SOL Partililer Amasya'da geçen günlerde yapılan saldırıyı kınamak ve suç duyusunda bulunmak için Amasya Adliyesi önünde bir araya geldi.

"CESARETİ NEREDEN ALDIKLARI ORTADADIR"

Adliye önünde açıklama yapan SOL Parti Amasya İl Başkanı Suat Sancak, şu ifadelere yer verdi:

"Bilindiği üzere 27 Mart Pazar günü 10:30'da, Amasya Yeşil Ev kafede gençlerle birlikte Sol Kültür Edebiyat Söyleşisi ve kahvaltı yapmak için buluşmuştuk. Etkinliğimizi sonlandırmak üzere iken bulunduğumuz mekânda, kalabalık, Ülkü Ocakları tarafından yönlendirilmiş faşist guruplarca saldırıya uğradık. Arkadaşlarımız arasında yaralananlar oldu. Bu faşist gurup ellerine ne geçerse sandalye, masa, küllükleri üzerimize fırlattılar. Geçmişte de yaşadığımız gibi bu saldırılar düşünceye, sanata, özgür beyinlere, demokrasiye, laikliğe, kendinden olmayan herkese, sola karşı planlı programlı yapılmaktadır. Bu cesareti nerelerden aldıkları ayan beyan ortadadır. Emekçi halk, her gün her şeye yapılan zamlar altında inim inim inlerken, analar babalar çocuklarını okula aç gönderirken ülkeyi siyasi ve ekonomik krize sokan, yönetemeyen iktidar, yönetememe krizini örtmek için her gün suçlu aramaktadır. İktidar üyeleri muhalefetinden marketçisine, sanatçısından gazetecilere kadar herkesi suçlu, sorumlu ilan ederek şiddeti körükleyen konuşmalar yapmaktadır. Yandaş şirketlere maden aramalarla köylünün arazisini veren, yandaşlarını zengin edip iki üç maaş dağıtan bu iktidar, sofradan aç kalkan halkın öfkesiyle yolun sonuna gelmiştir. O nedenle ağa babaları her gün tüm konuşmalarında halkı ayrıştıran kin ve nefret söylemleri ile kendi yandaşlarına açıkça cesaret vermektedirler.

"MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Saldırıya uğrayan ve yaralanan arkadaşlarımız ve kafe sahibi esnafın şikâyeti ise polis eliyle uzlaştırma altında engellenmeye çalışıldı. Bu saldırıyı gerçekleştiren ve onları korumaya çalışanlar bilsin ki Amasya’nın ve ülkenin her noktasında demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanmaya, demokratik mevzilerimizi savunmaya kararlıyız. Memleketimizin üzerine hile ve zorbalıkla çöken bu karanlığa asla teslim olmayacağız. Bu tür baskılara, saldırılara boyun eğmeyeceğiz. Faşist zihniyetin ülkemizi ve halkımızı, geleceğimizi teslim almasına izin vermeyeceğiz. Bizler, eşit, özgür, kardeşçe, bir arada yaşadığımız, gecelerinde aç yatılmayan bir yaşamı, Amasya’yı, ülkeyi kurma mücadelemize devam edeceğiz. Burada savcılığa suç duyurusunda bulunarak şikayetimizi bildirdik. Amasya’da yaşayan halkın can güvenliğinin sağlanması, bu tür saldırıların engellenmesi, saldırganların cezalandırılması görevi olan tüm kurumları görevini yapmaya davet ediyoruz. Saldırganlar cezalandırılıncaya kadar bu olayın takipçisi olacağız.”