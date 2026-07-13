SOL Parti toplumsal muhalefeti örgütlemek için harekete geçti: ‘Parçalı muhalefet toplumsal güce dönüşmeli’

SOL Parti, 31 Ocak’ta yeni parti programını açıklamıştı. Parti yeni programıyla toplumsal muhalefetin gücünün örgütlenmesini ön plana çıktığı “Türkiye’nin çıkış ve değişim yolu” adlı program için parti sözcüleri; “Elimizden alınanları geri isteyen halkın yeniden siyaset arenasına geri dönmesi vesilesiyle ancak bu karanlıktan çıkabiliriz. Bunu örgütlemek zorundayız. Yeni bir siyasal rejim kurulacaksa, bugün toplumsal yaşamı ve devletin her kademesini ele geçirmiş olan tarikat ve cemaatlerin tüm toplumsal düzeylere müdahalesi engellenerek gerçek bir laiklik inşa edilebilir. Bütün muhalefet hareketini birleştirecek, onun içerisindeki parçalanma ve dağınıklıkları ortadan kaldıracak birleşik gücü yaratmak zorundayız” demişti.

‘CUMHURİYET’İN KAZANIMLARI TÜMÜYLE ORTADAN KALDIRILMAK İSTENİYOR’

Parti bu kapsamda çalışamlarını hızlandırarak, “Birleşik mücadele yolunda hareket zamanı” sloganıyla, birleşik sol girişimi için çağrıda bulundu. Partiden yapılan açıklamada; “Halkın açlığı ve sefaleti pahasına, baskı ve zorbalıkla sürdürülen tek adam rejimi ülkemizi büyük bir çöküşe sürükledi. Gelinen aşamada Cumhuriyet’in kazanımları tümüyle ortadan kaldırılmak isteniyor. ABD emperyalizminin Büyük Ortadoğu Projesiyle uyumlu bir monarşik rejim ülkemize dayatılıyor. Fiilen seçimsiz ve muhalefetsiz bir rejime geçiş için hukuk tanımaz, sınır bilmez bir zorbalık devreye sokuluyor. Ülkemizi bu karanlık ablukadan kurtarmak, önümüzdeki en acil ve en temel sorumluluktur” denildi.

‘BU ÇAĞRIYI ÖRGÜTLEMEK ÜZERE SORUMLULUK ALIYORUZ’

“Bu sorumluluk bir kişi ya da parti meselesi olmanın ötesinde, ortak geleceğimiz ve ülkemizin yarınlarına ilişkindir” denilen çağrıda; “Bunu başarmanın yolu direnenlerin ve ezilen emekçi halkın birleşik mücadelesidir. Bunun için hakları ve özgürlükleri için mücadele edenlerin tek adam rejimine karşı güçlerini birleştireceği bir dayanışma ve ortak mücadele zemininin yaratılması zorunludur. İçi boşaltılmış Parlamento merkezli egemen siyaset çökerken; öznesi ve kurucusu halk olan yeni bir siyasal zeminin yaratılması, başarmak ve kazanmak için hayatidir. Sokaklardan meydanlara, fabrikalardan kampüslere ‘birleşe birleşe kazanacağız’ diye direnen milyonların çağrısı da budur. Bu çağrıyı örgütlemek üzere sorumluluk alıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

‘BÜTÜN DİRENİŞLERİ ORTAK HEDEFTE BULUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ’

Türkiye’nin ilerici, demokratik ve devrimci birikiminin bu karanlığı yenecek gücünün vurgulandığı çağrıda; “Bütün ilerici, demokratik muhalefet güçlerinin, toplumsal örgütlerin ve yurttaş inisiyatiflerinin tek adam rejimine karşı ortak mücadeleyi tarihsel bir sorumluluk olarak üstlenmesi gerektiğine inanıyoruz. İhtiyaç duyulan şey, parçalı muhalefeti birleşik bir toplumsal güce dönüştürebilmektir. İktidar; bir yandan Kürt hareketini farklı siyasal hamlelerle muhalefetten uzaklaştırmaya, diğer yandan CHP üzerindeki baskıyı artırarak etkisizleştirmeye, toplumsal muhalefetin en dinamik güçlerini ise sindirmeye çalışıyor. Bunun için farklı toplumsal talepler etrafında gelişen bütün direnişleri bu ortak hedefte buluşturmayı hedefliyoruz” denildi.

‘MEMLEKETİMİZİ BİRLİKTE SAVUNMAK İÇİN ŞİMDİ’

Bu kapsamda SOL Parti, siyasi partiler alanına hapsolmayan toplumsal örgütlenmeler temelinde yeni bir toplumsal güç oluşturmayı hedeflediğini belirterek; “Hareket zamanı! Kürdü, Türkü, Alevi’si Sünni’si, kadını erkeği, genci yaşlısı, emeklisi emekçisi tüm ezilenler birleşerek öfkeyi umuda, umudu zafere dönüştürebiliriz. Eğitimin ve sağlığın piyasalaştırıldığı, emekçilerin yoksullaştırıldığı, doğanın yağmalandığı, laikliğin tasfiye edildiği, çocukların dahi sömürü çarklarında köleleştirildiği bu düzene karşı eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden, laiklikten, bağımsızlıktan ve barıştan yana gerçek bir değişimin yolunu birlikte açabiliriz. Yoksul mahallelerden fabrikalara, kampüslerden sokaklara uzanan bu mücadeleyi birlikte örgütlemek; hayatlarımızı, geleceğimizi ve memleketimizi birlikte savunmak için şimdi hareket zamanı” çağrısında bulundu.