Sol ve sosyalist parti, dernek ile sendikalardan Manisa'daki okul saldırısına dair açıklama: İktidara tepki, Yusuf Tekin'e 'istifa' çağrısı

Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda ikisi ağır 11 kişi yaralandı.

Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, 15 yaşındaki saldırgan H.O. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Saldırılarının yankıları sürerken, sol ve sosyalist partiler, sendika ve derneklerden peş peşe tepki açıklamaları geldi.

SOL PARTİ

Manisa Turgutlu’da İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde gerçekleşen silahlı saldırıda yaralanan öğrencilere acil şifalar diliyor; öğrencilerimize, ailelerine ve tüm eğitim emekçilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Ama artık yeter!

Bugün öğrenciler de öğretmenler de sınıfta, okulda ve sokakta kendini güvende hissetmiyor.

Maraş’tan Siverek’e, şimdi de Manisa’ya uzanan saldırıları yalnızca birkaç kişinin bireysel eylemi olarak görmek, eğitim sisteminin ve toplumun içine sürüklendiği çürümeyi görmezden gelmektir.

AKP iktidarı eğitim sistemini yıllardır eşitsizlik, piyasalaşma ve tarikatlaşma üzerinden yeniden şekillendiriyor.

Parası olanın nitelikli eğitime ulaşabildiği, yoksul halk çocuklarının ise ya geleceksizliğe ya da MESEM’ler üzerinden ağır sömürü koşullarına terk edildiği bir düzen yaratıldı.

Bu düzen gençleri geleceksiz bırakırken, ortaya çıkan boşluğu bir yandan çeteler ve uyuşturucu ağları, diğer yandan tarikatlar ve cemaatler dolduruyor.

Eğitim sistemi çocuklarımızın geleceğini korumak, eşit fırsatlar yaratmak ve güvenli bir yaşam alanı oluşturmak yerine; giderek daha fazla piyasanın, sermayenin ve tarikatların ihtiyaçlarına göre biçimlendiriliyor.

Buna razı değiliz, bu düzen değişecek!

Eğitim bir ayrıcalık değil, kamusal bir hak olacak!

Özel okul merkezli eğitim düzenine son verilecek; eğitim her düzeyde parasız, eşit, laik ve bilimsel hale getirilecek!

Patronlar, tarikat ve cemaatler eğitim sisteminden kovulacak.

Çocuklarımızın eğitimi ve geleceği piyasanın, sermayenin ve tarikatların insafına bırakılamaz.

Tarikatların ve sermayenin emrindeki bir çalışan olarak bakanlık koltuğunu işgal eden Yusuf Tekin ARTIK İstifa!

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ (TİP):

Bu sabah Manisa Turgutlu'da bir lise önünde yaşanan silahlı saldırıda yaralanan çocuklarımız olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Can kaybı yaşanmamasını temenni ediyor, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

İktidarından başka hiçbir şeyi düşünmeyen Saray'a soruyoruz: Bu kaçıncı?

Öğretmenin kılık kıyafetine karışıp tarikatları okula sokmaktan başka bir şey bilmeyen beceriksiz Yusuf Tekin’in görevden alınması için daha kaç okula saldırı düzenlenmesi gerekiyor?

Mustafa Çiftçi, saldırıların toplumsal ve ekonomik nedenleriyle uğraşmak yerine her okula polis ve bekçi dikmeyi çözüm olarak sundun. Çözüldü mü?!

“Ailem güvende” diye cadı avı başlatanlar, okula giden çocuklarımızı korumaktan bile aciz. Bir kez daha çocuklarımız canıyla tehdit ediliyor, bir kez daha iktidar üç maymunu oynuyor.

Saray varolduğu sürece çocuklarımız güvende değil.

Düzeniniz suça özendiriyor!

Yaşananların sorumlusu siyasi iktidardır. Yusuf Tekin derhal görevden alınmalıdır!

KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (KESK):

Manisa Turgutlu’da İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yaşanan silahlı saldırıda bir öğrencimizin hayatını kaybettiğini, 8 öğrencimizin de yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden öğrencimizin ailesine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı öğrencilerimize acil şifalar diliyoruz.

Yaşananlar yalnızca bir “güvenlik zafiyeti” olarak değerlendirilemez; yıllardır derinleşen eşitsizliklerin, yoksulluğun, güvencesizliğin, cezasızlığın ve toplumsal şiddetin geldiği boyutu gözler önüne sermektedir.

Şiddeti, mafyalaşmayı ve çeteleşmeyi sıradanlaştıran; gençleri umutsuzluğa ve güvencesizliğe iten politikalar terk edilmelidir. Okullarımızda öğrencilerimizin ve eğitim emekçilerimizin can güvenliğini sağlayacak önlemler derhal alınmalı, benzer acıların bir kez daha yaşanmaması için kamusal ve bütünlüklü politikalar hayata geçirilmelidir.

ÖĞRENCİ VELİ DERNEĞİ (VELİ-DER):

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde sabah saatlerinde yaşanan silahlı saldırıyı üzüntüyle öğrendik.

Öğrencilerimize, velilerimize ve tüm eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Güvenli okul, güvenli toplum ve güvenli bir gelecek için algı yönetimi değil; şiddetin gerçek nedenleriyle yüzleşen, çocukları koruyan ve eşitlik temelinde kurulan politikalar istiyoruz.